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17:41, 11 марта 2024Ценности

48-летняя Шарлиз Терон вышла в свет в прозрачной юбке

48-летняя актриса Шарлиз Терон посетила вечеринку Vanity Fair в прозрачной юбке

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Американская актриса Шарлиз Терон вышла в свет в откровенном образе. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

48-летняя знаменитость посетила вечеринку Vanity Fair, организованную в честь кинопремии «Оскар». Для мероприятия звезда «Форсажа» выбрала черное платье, оформленное воланами на талии и прозрачной юбкой, сквозь ткань которой видны трусы с высокой посадкой. На размещенных кадрах можно заметить, что Терон не стала надевать бюстгальтер под само изделие.

При этом визажисты сделали артистке макияж в нюдовых тонах. Стилисты, в свою очередь, уложили волосы в гладкую прическу и добавили к образу золотое колье и браслеты.

Ранее Шарлиз Терон вышла в свет в необычном образе и была обругана в сети. Тогда фотографы запечатлели актрису на ежегодном мероприятии Desert Smash в Ла-Кинте, штат Калифорния. Звезда предстала перед камерами в фиолетовой футболке, белой юбке длины мини и спортивных кроссовках.

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      Карина Черных
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