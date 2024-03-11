Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:52, 11 марта 2024Мир

Американцы высказались об авторитете Байдена на мировой арене

Опрос Gallup: 58 процентов американцев считают, что Байдена не уважают в мире

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Большинство американских граждан считают, что президента США Джо Байдена не уважают на мировой арене. На это указывают результаты опроса, проведенного институтом общественного мнения Gallup Organisation. Результаты исследования опубликовал The Hill.

По результатам опроса, только 37 процентов респондентов уверены в уважительном отношении к Байдену со стороны других мировых лидеров. При этом 58 процентов опрошенных граждан США высказались о том, что глава государства не пользуется уважением на международной арене.

Число тех, кто считает Байдена уважаемым политиком, резко снизилось по сравнению с 2021 годом, когда 58 процентов участвовавших в опросе американцев заявили, что их лидер обладает авторитетом в мире.

Согласно исследованию, только 33 процента опрошенных американцев довольны положением Соединенных Штатов на мировой арене. В 2021-2023 годах этот показатель составлял 37 процентов.

6 марта бывший президент США Дональд Трамп назвал Байдена причиной насмешек над Соединенными Штатами во всем мире.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Подсчитаны потери среди военных НАТО в результате уничтожения ЗРК Patriot в ДНР

      В Литве заявили об отмене красных линий по отправке войск на Украину

      Сальдо сообщил о пресечении провокации ВСУ в русле Днепра

      Нашествие гигантских крыс в Москве и Подмосковье объяснили

      Стало известно состояние попавшего в реанимацию перед поединком в Москве бойца

      Пассажирка оттаскала за волосы запретивших ей сходить в туалет стюардесс

      Украинский дрон-камикадзе атаковал ехавшую по российской дороге машину

      В Одессе сотрудники военкомата залили мужчину перцовым баллончиком

      48-летняя Шарлиз Терон вышла в свет в прозрачной юбке

      Стало известно о возможном решении Макрона вновь отложить поездку в Киев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше