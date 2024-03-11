Американцы высказались об авторитете Байдена на мировой арене

Опрос Gallup: 58 процентов американцев считают, что Байдена не уважают в мире

Большинство американских граждан считают, что президента США Джо Байдена не уважают на мировой арене. На это указывают результаты опроса, проведенного институтом общественного мнения Gallup Organisation. Результаты исследования опубликовал The Hill.

По результатам опроса, только 37 процентов респондентов уверены в уважительном отношении к Байдену со стороны других мировых лидеров. При этом 58 процентов опрошенных граждан США высказались о том, что глава государства не пользуется уважением на международной арене.

Число тех, кто считает Байдена уважаемым политиком, резко снизилось по сравнению с 2021 годом, когда 58 процентов участвовавших в опросе американцев заявили, что их лидер обладает авторитетом в мире.

Согласно исследованию, только 33 процента опрошенных американцев довольны положением Соединенных Штатов на мировой арене. В 2021-2023 годах этот показатель составлял 37 процентов.

6 марта бывший президент США Дональд Трамп назвал Байдена причиной насмешек над Соединенными Штатами во всем мире.