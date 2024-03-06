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09:33, 6 марта 2024Мир

Трамп назвал политику Байдена причиной насмешек над США в мире

Трамп: мир смеется над США и использует их в своих интересах

Фото: Jay Paul / Reuters

Мир смеется над США и использует их в своих интересах из-за политики американского лидера Джо Байдена. Такие причину насмешек назвал бывший президент США Дональд Трамп, выступая на праймериз во Флориде в «супервторник», сообщает ТАСС.

«Наши города захлестнула преступность со стороны мигрантов, которые попали в США из-за Байдена. Это целая новая категория преступлений. (...) Мир смеется над нами. Мир пользуется нами», — заявил он.

По словам Трампа, сейчас в мире не уважают Вашингтон и называют страну посмешищем. Он также подчеркнул, что во время его президентского срока США были самой уважаемой страной в мире.

Бывший американский лидер отметил, что на данный момент США можно назвать страной третьего мира из-за отсутствия безопасной границы и нечестных выборов, а Байден является худшим президентом в истории Соединенных Штатов.

Ранее Трамп высказался о победах на праймериз в «супервторник», назвав их великолепным вечером. Уточняется, что Трамп лидирует на праймериз республиканцев в более чем 10 штатах. В свою очередь, Байден в этот день победил во всех праймериз Демократической партии США.

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      Виктория Кондратьева
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