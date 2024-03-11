Армия США получила «революционный» миномет NEMO

Армия США получила прототип самоходного миномета AMPV NEMO

Компания BAE Systems передала Армии США первый прототип самоходного миномета NEMO на шасси Armored Multi-Purpose Vehicle (AMPV). Революционная машина получила автоматизированный модуль с минометом, пишет Army Recognition.

Базовое шасси гусеничной машины AMPV дополнили комплектом External Mission Equipment Package, который позволяет оперативно устанавливать различные боевые модули. Самоходную установку оснастили дистанционно управляемой минометной системой Patria NEMO. «Эта поставка знаменует собой дебют первой в мире полностью автоматизированной минометной системы, установленной на гусеничном бронетранспортере», — говорится в материале.

В ближайшие месяцы AMPV NEMO пройдет полевые испытания, которые определят его соответствие требованиям.

Отмечается, что миномет калибра 120 миллиметров может работать в режиме одновременного огневого налета, когда пять выпущенных за четыре секунды мин одновременно достигают цели. Максимальная скорострельность NEMO — десять выстрелов в минуту, а дальность стрельбы обычным боеприпасом составляет десять километров.

В феврале издание Popular Mechanics писало, что бронетранспортеры M1283 на платформе AMPV превосходят устаревшие M113 по мобильности и защищенности. AMPV можно оснастить элементами динамической защиты.