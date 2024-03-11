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00:30, 11 марта 2024Из жизни

Тренер похитил у 100 спортсменок тысячи фото в обнаженном виде

В США бывший тренер обманом завладел обнаженными фото женщин и сел на пять лет

Фото: Brooke Cagle / Unsplash

В США бывший тренер по легкой атлетике сел в тюрьму на пять лет за то, что обманом завладел тысячами фотографий юных спортсменок и других женщин. Об этом сообщает Fox News.

Стив Уэйт разработал схему по похищению у девушек интимных фотографий во время работы тренером в Северо-Восточном университете в штате Массачусетс. Во время занятий он просил у подопечных телефоны якобы для того, чтобы снять со стороны, в какой физической форме они находятся. Пока те позировали, он копировал их интимные фото и видео.

Уйдя с поста тренера, Уэйт создал двадцать фиктивных аккаунтов в социальных сетях, причем в двух из них он выдавал себя за женщину. С этих аккаунтов он писал девушкам, увлекающимся фитнесом, и уговаривал их присылать ему свои фото для некоего спортивного исследования. Кроме того, в одном из случаев он взломал аккаунт неназванного человека в мессенджере, чтобы получить фотографии женщин в обнаженном виде.

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Следствие установило, что от его действий пострадали более сотни женщин. В итоге суд приговорил Уэйта к пяти годам лишения свободы. После освобождения он еще на три года останется под надзором правоохранительных органов.

Ранее в США 72-летний католический священник из штата Миссури сел в тюрьму на пять лет за хранение детской порнографии. Служивший в одной из церквей города Сент-Луис Джеймс Бейли впервые попал под подозрение в мае 2017 года.

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      Никита Савин
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