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19:02, 11 марта 2024Мир

Байден обсудит с Чехией помощь Украине

Президент США Байден обсудит с Чехией помощь Украине 15 марта
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден обсудит с премьер-министром Чехии Петром Фиалой помощь Украине в ходе визита политика в Вашингтон 15 марта. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Лидеры подтвердят свою решительную поддержку Украины (...) Чехия является верным союзником НАТО и в этом году отмечает четверть века членства в Североатлантическом союзе, и лидеры подчеркнут свою непоколебимую приверженность НАТО, что обеспечивает нашу большую безопасность», — отмечается в заявлении.

Ранее стало известно о планах Европейского союза (ЕС) направить через двусторонние соглашения деньги Чехии на закупку боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Предполагается, что Прага закупит 500 тысяч снарядов калибра 155 мм и 300 тысяч снарядов калибра 122 мм у стран, не входящих в сообщество.

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      Максим Габриелян
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