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14:48, 11 марта 2024Ценности

Блогерша Дина Саева раскрыла неожиданный секрет изменений во внешности

Блогерша Дина Саева назвала ранний подъем секретом изменений во внешности

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Популярная российская блогерша Дина Саева назвала неожиданный секрет своего преображения. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По словам 24-летней инфлюэнсерши, она изменила свой режим сна, что привело к изменениям во внешности. В частности, на нее положительно повлияли ранние засыпание и подъем. «Потому что сейчас, когда я просыпаюсь рано утром, я чувствую себя просто великолепно и прекрасно. Посмотрите на мое лицо — я без макияжа сейчас», — высказалась она.

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На размещенных Саевой кадрах видно, что на ее лице отсутствует отеки и акне. Кроме того, на коже девушки присутствуют блеск и сияние.

В январе 2023 года Дина Саева назвала минусом ОАЭ запрет на съемку в общественных местах. При этом блогерша отметила, что привыкла к жизни в этой стране.

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      Карина Черных
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