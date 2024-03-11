Блогерша Дина Саева раскрыла неожиданный секрет изменений во внешности

Блогерша Дина Саева назвала ранний подъем секретом изменений во внешности

Популярная российская блогерша Дина Саева назвала неожиданный секрет своего преображения. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По словам 24-летней инфлюэнсерши, она изменила свой режим сна, что привело к изменениям во внешности. В частности, на нее положительно повлияли ранние засыпание и подъем. «Потому что сейчас, когда я просыпаюсь рано утром, я чувствую себя просто великолепно и прекрасно. Посмотрите на мое лицо — я без макияжа сейчас», — высказалась она.

На размещенных Саевой кадрах видно, что на ее лице отсутствует отеки и акне. Кроме того, на коже девушки присутствуют блеск и сияние.

В январе 2023 года Дина Саева назвала минусом ОАЭ запрет на съемку в общественных местах. При этом блогерша отметила, что привыкла к жизни в этой стране.