Блогерша раскрыла простой способ вернуть белизну носкам

Блогерша Ру (фамилия неизвестна) с никнеймом @rooshome раскрыла простой способ вернуть белизну носкам. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 500 тысяч подписчиков.

На своей странице инфлюэнсерша регулярно делится советами, которые касаются уборки и бытовых проблем.

Она рассказала, что избавить носки от загрязнений, бактерий и неприятного запаха поможет лимон. По словам автора видео, носки потребуется на ночь замочить в теплой воде, добавив в нее большое количество лимонного сока. Затем их следует отжать, нанести на особо стойкие пятна гель для стирки и постирать в холодной воде.

«Содержащаяся в лимоне кислота является естественным отбеливающим средством, благодаря которому ваши белые носки будут выглядеть как новые», — пояснила юзерша.

Ранее блогерша Алекса Шае из Лос-Анджелеса, США, раскрыла действенные способы избавиться от пятен пота на белой одежде.