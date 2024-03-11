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12:20, 11 марта 2024Ценности

Блогерша раскрыла простой способ вернуть белизну носкам

Фото: Livi Po / Unsplash

Блогерша Ру (фамилия неизвестна) с никнеймом @rooshome раскрыла простой способ вернуть белизну носкам. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 500 тысяч подписчиков.

На своей странице инфлюэнсерша регулярно делится советами, которые касаются уборки и бытовых проблем.

Она рассказала, что избавить носки от загрязнений, бактерий и неприятного запаха поможет лимон. По словам автора видео, носки потребуется на ночь замочить в теплой воде, добавив в нее большое количество лимонного сока. Затем их следует отжать, нанести на особо стойкие пятна гель для стирки и постирать в холодной воде.

«Содержащаяся в лимоне кислота является естественным отбеливающим средством, благодаря которому ваши белые носки будут выглядеть как новые», — пояснила юзерша.

Ранее блогерша Алекса Шае из Лос-Анджелеса, США, раскрыла действенные способы избавиться от пятен пота на белой одежде.

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      Алина Гостева
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