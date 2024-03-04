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15:53, 4 марта 2024Ценности

Раскрыты действенные способы избавиться от желтых пятен пота на белой одежде

Кадр: @alexashaestyle

Блогерша Алекса Шае из Лос-Анджелеса, США, раскрыла действенные способы избавиться от желтых пятен пота на белой одежде. Соответствующей информацией она поделилась в своем аккаунте в TikTok.

По словам инфлюэнсерши с никнеймом alexashaestyle, данные пятна появляются из-за применения дезодоранта. «В составе продукта есть алюминий, и когда он вступает в реакцию с потом, это может оставлять желтые пятна на белых футболках», — пояснила она.

При этом юзерша уточнила, что убрать загрязнение с ткани помогает домашнее средство, состоящее из половины стакана дистилированного белого уксуса и чайной ложки жидкого моющего средства.

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Помимо этого, эффективным методом, как утверждает Шае, также станет использование прозрачного средства для мытья посуды. «Затем посыпьте немного пищевой соды», — порекомендовала она. Затем девушка посоветовала поместить вещь в стиральную машину, чтобы окончательно убрать загрязнение.

В феврале блогерша Индиана Боес из США примерила новое платье без стирки и напугала зрителей. На размещенных кадрах девушка предстала в облегающем платье бордового оттенка на тонких лямках, оформленном перьями.

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      Екатерина Ештокина
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