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14:01, 11 марта 2024Мир

Боррель призвал направить прибыль от активов России на оборонные цели Украины

Боррель: прибыль от замороженных активов РФ можно направить на оборону Украины

Фото: Mateo Lanzuela / Globallookpress.com

Прибыль от замороженных активов России можно направить на оборонные цели Украины. Об этом написал в своем блоге глава евродипломатии Жозеп Боррель.

«Если государства-члены согласятся, а это должно быть единогласное решение по предложению Высокого представителя, мы могли бы использовать непредвиденную прибыль от российских замороженных активов для закупки оружия для Украины или помощи в укреплении ее оборонной промышленности», — сказал он.

По его словам, до сих пор европейское объединение рассматривало возможность использования этой прибыли для поддержки восстановления Украины, однако сейчас главным вопросом является «не столько восстановление, сколько предотвращение дальнейших разрушений».

Дипломат подчеркнул, что если страны ЕС согласятся, то можно будет использовать эти ресурсы для обеспечения дополнительной военной поддержки Украины через Европейский фонд мира.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» и кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо заявил, что изъятие замороженных активов России остановит инвестиции в западные страны, поскольку для вкладчиков это станет плохим знаком. Политик отметил, что изъятие и эксплуатация активов другой страны являются незаконными, «крайне агрессивными и глупыми» действиями.

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      Семен Александров
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