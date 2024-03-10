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07:03, 10 марта 2024Мир

Западу предрекли финансовые трудности в случае изъятия активов России

Филиппо предупредил Запад об остановке инвестиций из-за изъятия активов России

Фото: Unsplash

Изъятие замороженных активов России остановит инвестиции в западные страны, поскольку для вкладчиков это станет плохим знаком. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» и кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо, передает РИА Новости.

К тому же, отметил политик, изъятие и эксплуатация активов другой страны являются незаконными, «крайне агрессивными и глупыми» действиями.

«Это также станет пагубным сигналом всем мировым инвесторам: "Инвестируйте в нас, но, если однажды мы с вами будем в войне, мы у вас отберем ваше имущество"», — объяснил Филиппо.

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      Александра Синицына
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