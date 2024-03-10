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04:56, 10 марта 2024Мир

Во Франции рассказали о возможном ответе России на действия с ее активами

Филиппо: использование замороженных активов РФ в ЕС нелегально и глупо
Флориан Филиппо

Флориан Филиппо. Фото: Alexis Sciard / Keystone Press Agency / Global Look Press

Использование замороженных активов России в Евросоюзе нелегально и глупо. В России гораздо больше западных активов, нежели наоборот, рассказал в интервью РИА Новости лидер французской партии «Патриоты», политик Флориан Филиппо.

«Это нелегально и глупо, так как в России больше западных активов, чем российских активов здесь. Если они это сделают, я думаю, Россия сделает то же самое. Это будет война», — отметил он.

По мнению Филиппо, ЕС может использовать замороженные активы России для того, чтобы спровоцировать Москву на ответные меры, а потом обвинить в этом.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил против изъятия замороженных российских активов. По словам политика, Париж не поддерживает действия, которые противоречат международному праву.

До этого стало известно, что Европейский союз рассматривает возможность направить прибыль с замороженных активов России не только на экономическое восстановление Украины, но и на военную помощь Киеву. Отмечается, что для принятия данной меры потребуется согласие всех стран Совета ЕС, а также правительства Бельгии.

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      Марина Совина
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