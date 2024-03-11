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21:03, 11 марта 2024Забота о себе

Бросившей работу ради детей и не находящей поддержки у мужа женщине дали совет

Фото: Natalia Deriabina / Shutterstock / Fotodom

Секс-коуч, психотерапевт Колин Нолан дала совет 38-летней женщине, бросившей работу ради воспитания детей и теперь не находящей у мужа поддержки. Ответ на письмо читательницы опубликовало издание Mirror.

По словам женщины, после 10 лет брака и рождения троих детей она была вынуждена оставить карьеру, поскольку не смогла совместить детские расписания со своим. Хорошо зарабатывающий муж был не против того, чтобы жена сидела дома, однако в последнее время они постоянно ссорятся. «Каждый вечер он приходит с работы с больной головой и ожидает, что дети уже собраны для сна, а ужин стоит на плите. Недавно случилась особенно сильная ссора. Он сказал, что я живу дома припеваючи и не понимаю, как это — работать, как он. Говорит, что я только пью кофе с подружками в парке», — написала женщина, не понимающая, как объяснить супругу, что работа по дому — это тоже труд.

В ответ Нолан отметила, что муж, вероятно, тоже испытывает сильный стресс, а коммуникация в семье значительно нарушена. По словам коуча, можно пойти радикальным путем и на несколько дней перестать делать всю работу по дому, а можно попытаться найти время для разговора о наболевшем. «Как вам помочь друг другу, как провести время вместе и снова почувствовать друг к другу любовь? Вам нужно снова найти эмпатию и начать работать в команде, а для этого важно слушать и принимать чувства другого. Если мелких стычек дома стало много, нужно прежде всего честно рассказать, почему вы несчастливы и что нужно, чтобы все исправить», — посоветовала психотерапевт.

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      Александра Лисица
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