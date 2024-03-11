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09:46, 11 марта 2024Экономика

Доходы малого и среднего бизнеса в России резко выросли

ККТ: доходы малого и среднего бизнеса в России выросли на 40 % с 2019 года

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

По итогам 2023 года доходы малого и среднего бизнеса (МСП) в России достигли уровня в 25,8 триллиона рублей. За последние пять лет (с 2019-го) выручка отечественных предприятий выросла на 40 процентов, сообщила в своем Telegram-канале заместитель главы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова со ссылкой на статистические данные контрольно-кассовой техники (ККТ).

Достигнутый в 2023 году показатель стал максимальным за последние пять лет, уточнила она. В начале марта 2024-го повышенный спрос в стране наблюдался на цветы, кондитерские изделия, ювелирные украшения, парфюмерию и косметику, а также технику для красоты.

Это было обусловлено подготовкой к Международному женскому дню. Кроме того, по некоторым категориям электроники аналитики зафиксировали трехкратное увеличение спроса, заключила Илюшникова.

Ранее о росте доходов российского бизнеса сообщили аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Согласно их данным, по итогам 2023 года показатель увеличился на 10,5 процента в сравнении с 2022-м.

В свою очередь, совокупная выручка МСП в несырьевом секторе экономики выросла на 16,4 процента и достигла уровня в 184,9 триллиона рублей. При этом у представителей нефтегазовой отрасли суммарные доходы за этот период времени продемонстрировали противоположную динамику и просели на 3,3 процента, до 65,8 триллиона рублей.

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      Анатолий Акулов
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