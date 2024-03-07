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08:01, 11 марта 2024Экономика

Рост доходов российского бизнеса оценили

FinExpertiza: доходы российского бизнеса выросли на 10,5 % в 2023 году

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Совокупные доходы российского бизнеса в 2023 году увеличились на 10,5 процента, а выручка крупных и средних предприятий в несырьевом секторе экономики выросла на 16,4 процента (до 184,9 триллиона рублей), следует из подсчетов аналитиков аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, с которыми ознакомилась «Лента.ру».

При этом у нефтегазовых компаний показатель просел на 3,3 процента (до 65,8 триллиона рублей) а их доля в общей выручке бизнеса опустилась с 30 до 26 процентов. Отмечается, что такая динамика обусловлена с одной стороны снижением цен на углеводороды и уменьшением сырьевого экспорта, с другой — с поддержкой за счет бюджетного стимулирования несырьевого сектора, коснувшегося прежде всего обрабатывающей промышленности и металлургии.

Максимальный рост продемонстрировали предприятия Чукотки (+50,1 процента), Амурской области (+43 процента), Чечни (+32,3 процента), Ханты-Мансийского автономного округа (+28,7 процента) и Приморского края (+28 процентов). Сократились поступления средств только у предприятий в Санкт-Петербурге (−14,1 процента), Кемеровской области (−8,2 процента), Ямало-Ненецком автономном округе (−2,7 процента) и Новгородской области (−0,4 процента), указывают специалисты.

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После резкого падения доходов сырьевых компаний в начале года в третьем и четвертом кварталах они пошли в рост (на 18,2 и 23,9 процента соответственно) на фоне налаживания поставок углеводородов в дружественные страны и ослабления рубля, по причине которого увеличились экспортные доходы в национальной валюте.

По итогам 2023 года доходы от продажи нефти и газа снизились и у российского бюджета (девять триллионов рублей против 11,6 триллиона в 2022-м). Вице-премьер Александр Новак объяснял данные высокой базой предыдущего периода, отмечая, что по сравнению с 2021 годом цифры почти не изменились.

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      Дмитрий Воронин
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