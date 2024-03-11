Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
18:32, 11 марта 2024Среда обитания

Домохозяек призвали класть чайные пакетики в унитаз

«БелНовости»: убрать желтый налет на унитазе можно с помощью чайного пакета

Фото: Gareth Hubbard / Unsplash

Убрать загрязнения на унитазе удастся с помощью чайного пакета. К использованию такого метода домохозяек призвали эксперты издания «БелНовости».

По словам специалистов, благодаря применению чайных пакетов можно избавиться от такой популярной проблемы, как желтый налет на унитазе. Для этого они предложили положить использованный чайный пакет на загрязненный участок и оставить на ночь. После этого, заверили эксперты, очистить унитаз будет гораздо проще.

Ранее домохозяйкам рассказали об эффективности пищевой соды, а также кипящего молока с корицей в решении проблемы сильного запаха табака в квартире.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Более 30 западных военных могли быть уничтожены вместе с ЗРК Patriot в ДНР. Кто попал под удар «Искандера»?

      Ижевский завод увеличит объем производства по ГОЗ на 60 процентов

      Названы три главных составляющих долголетия

      Премьер Швеции призвал Европу создать сильную оборону НАТО

      Президент Аргентины уволил поднявшего ему зарплату замминистра

      МИД Молдавии вызвал посла России из-за избирательных участков в Приднестровье

      Платье Ким Кардашьян сравнили с салфеткой

      Генерал-полковник Кузьменков вернулся на пост замдиректора Росгвардии

      В Кремлевском дворце прокомментировали отмену выступления Орбакайте

      ФСБ задержала россиянина по подозрению в госизмене

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше