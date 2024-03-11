Домохозяек призвали класть чайные пакетики в унитаз

«БелНовости»: убрать желтый налет на унитазе можно с помощью чайного пакета

Убрать загрязнения на унитазе удастся с помощью чайного пакета. К использованию такого метода домохозяек призвали эксперты издания «БелНовости».

По словам специалистов, благодаря применению чайных пакетов можно избавиться от такой популярной проблемы, как желтый налет на унитазе. Для этого они предложили положить использованный чайный пакет на загрязненный участок и оставить на ночь. После этого, заверили эксперты, очистить унитаз будет гораздо проще.

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