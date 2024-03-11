Названы простые средства от последствий курения в квартире

«БелНовости»: избавиться от запаха табака в квартире помогут сода и корица

Быстро устранить последствия курения в квартире помогут простые средства — например, пищевая сода. Способы избавиться от запаха табака в жилье назвали эксперты издания «БелНовости».

По словам специалистов, если проветривание не помогает, можно насыпать соду на мебель и ковер, подождать полчаса и пропылесосить обработанные поверхности. Интересным и эффективным способом победить неприятный запах может стать использование молока и корицы.

«Так, достаточно взять кастрюлю, налить в нее молоко, насыпать немного корицы и поставить посуду на включенную конфорку. Кипящий белый напиток с ароматной добавкой поможет быстро "замаскировать" лишние запахи», — рассказали эксперты.

Ранее стал известен простой способ избавления от пятен на мягкой мебели. Для этого специалисты советуют использовать кукурузный крахмал — им нужно засыпать свежее загрязнение и оставить на ночь. После нужно убрать остатки средства и протереть участок, куда оно было нанесено, влажной губкой.