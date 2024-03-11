Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:00, 11 марта 2024Мир

Европейский импорт оружия увеличился почти вдвое из-за конфликта на Украине

FAZ: импорт оружия в Европу увеличился вдвое из-за конфликта на Украине

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Ммпорт оружия в Европу за пять лет увеличился почти вдвое, поскольку конфликт на Украине оказал серьезное влияние на мировой рынок вооружений. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на Стокгольмский институт исследования проблем мира Sipri.

Как отмечается в докладе, импорт такой военной техники, как боевые самолеты, танки и подводные лодки в Европу увеличился примерно на 94 процента в период с 2019 по 2023 год по сравнению с 2014-2018 годами.

«Мы определенно можем предположить, что европейские страны продолжат размещать новые заказы и получать значительные объемы оружия, которые они уже заказывали в предыдущие годы (...) Поэтому следует ожидать, что уровень поставок и импорта вооружений европейскими странами продолжит расти в ближайшие годы», — заявил исследователь Sipri Питер Веземан.

Материалы по теме:
Ракеты, истребители и танки: какое оружие продает Россия и кто покупает его на миллиарды долларов?
Ракеты, истребители и танки:какое оружие продает Россия и кто покупает его на миллиарды долларов?
11 ноября 2022
Проклятие команчи Почему США ищут замену легендарному вертолету Apache
Проклятие команчиПочему США ищут замену легендарному вертолету Apache
6 марта 2020

Примечательно, что в целом глобальные поставки оружия из всех стран снизились на 3,3 процента. А крупнейшим импортером в Европе была Украина –- на ее долю пришлось 23 процента общего импорта оружия в регионе.

Россия больше не входит в число двух крупнейших поставщиков вооружений. Лидер по поставкам США увеличил экспорт вооружений еще на 17 процентов, в то время как поставки из России упали на 53 процента. Тем не менее Германия по-прежнему находится в пятерке крупнейших стран-экспортеров вооружений в мире. Хотя за пятилетний период экспорт оружия из Германии упал на 14 процентов по сравнению с 2014–2018 годами.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала возможный способ передачи Украине крылатых ракет Taurus. По ее словам, идея кругового обмена вооружениями, предложенная министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном, является вариантом.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Герой России Александр Моисеев назначен новым врио главкома ВМФ России вместо Евменова. Чем известен адмирал?

      В России стало меньше подконтрольных иностранцам банков

      Военно-транспортный самолет приземлился на российском аэродроме без колеса

      В доме россиян потекла крыша и рухнул потолок

      Европейский импорт оружия увеличился почти вдвое из-за конфликта на Украине

      Россиянин вонзил нож в грудь собутыльника и попал в СИЗО

      Рынок видеокарт взлетел

      В США заявили о проблемах с размещением истребителей F-16 на Украине

      Ведущие мировые СМИ отозвали фото принцессы Уэльской

      В России выявили резкий рост утечек персональных данных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше