Европейский импорт оружия увеличился почти вдвое из-за конфликта на Украине

FAZ: импорт оружия в Европу увеличился вдвое из-за конфликта на Украине

Ммпорт оружия в Европу за пять лет увеличился почти вдвое, поскольку конфликт на Украине оказал серьезное влияние на мировой рынок вооружений. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на Стокгольмский институт исследования проблем мира Sipri.

Как отмечается в докладе, импорт такой военной техники, как боевые самолеты, танки и подводные лодки в Европу увеличился примерно на 94 процента в период с 2019 по 2023 год по сравнению с 2014-2018 годами.

«Мы определенно можем предположить, что европейские страны продолжат размещать новые заказы и получать значительные объемы оружия, которые они уже заказывали в предыдущие годы (...) Поэтому следует ожидать, что уровень поставок и импорта вооружений европейскими странами продолжит расти в ближайшие годы», — заявил исследователь Sipri Питер Веземан.

Примечательно, что в целом глобальные поставки оружия из всех стран снизились на 3,3 процента. А крупнейшим импортером в Европе была Украина –- на ее долю пришлось 23 процента общего импорта оружия в регионе.

Россия больше не входит в число двух крупнейших поставщиков вооружений. Лидер по поставкам США увеличил экспорт вооружений еще на 17 процентов, в то время как поставки из России упали на 53 процента. Тем не менее Германия по-прежнему находится в пятерке крупнейших стран-экспортеров вооружений в мире. Хотя за пятилетний период экспорт оружия из Германии упал на 14 процентов по сравнению с 2014–2018 годами.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала возможный способ передачи Украине крылатых ракет Taurus. По ее словам, идея кругового обмена вооружениями, предложенная министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном, является вариантом.