Бербок поддержала идею Кэмерона о передаче Украине ракет Storm Shadow

Передача Лондоном крылатых ракет Storm Shadow Украине и покупка у Германии ракет Taurus является возможным способом помощи Киеву. Такое решение назвала глава МИД ФРГ Анналена Бербок в эфире ARD.

«Это был бы вариант», — констатировала она. По словам главы германского внешнеполитического ведомства, подобные «круговые обмены» вооружением уже проходили ранее.

Отмечается, что она поддержала идею министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, предложившего ранее такую схему обеспечения Киева крылатыми ракетами.

Ранее Кэмерон заявил, что Великобритания решит проблему поставок Taurus Украине. Он подчеркнул, что Лондон не читает, что передача данных ракет будет способствовать эскалации конфликта.