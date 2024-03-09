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13:08, 9 марта 2024Мир

Великобритания решит проблему поставок Taurus Украине

МИД Великобритании: Лондон готов решить проблему поставок Taurus Украине
СюжетМинобороны:

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Великобритания готова помочь Германии решить проблему поставки ракет Taurus Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью газете Sueddeutsche Zeitung.

По словам Кэмерона, он не разделяет опасения канцлера Германии Олафа Шольца, что поставки ракет Taurus Киеву будут способствовать эскалации конфликта. Кроме того, Лондон рассматривает вариант с покупкой немецких ракет и передачей британских ракет Storm Shadow украинской стороне.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Taurus не способны переломить ситуацию на Украине и Германия не будет пересекать черту, поставляя Киеву дальнобойные ракеты. В то же время глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ и Великобритания должны мобилизовать все средства для того, чтобы на Украине установился мир.

Известно, что Берлин располагает большими складскими запасами Taurus. Как пишет американское издание The Drive The Drive, из 600 таких ракет, которые имеет Германия, четверть готова к применению прямо сейчас. Если они будут поставлены Киеву, то это позволит вооруженным силам Украине наносить удары в глубокий тыл Российской армии.

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      Александр Еникеев
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