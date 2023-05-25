В США оценили возможности немецкой ракеты Taurus для Украины

The Drive: немецкая крылатая ракета Taurus позволит Украине наносить удары в глубокий тыл

Крылатая ракета Taurus, которую Германия может передать Украине, позволит Киеву наносить удары в глубокий тыл российской армии. Такую оценку ее возможностей приводит американское издание The Drive.

В публикации утверждается, что Берлин располагает большими складскими запасами Taurus. В частности, из 600 таких ракет, которые имеет Германия, четверть готова к применению прямо сейчас. Десять лет назад стоимость одной ракеты Taurus составляла примерно 1 миллион долларов.

Издание пишет, что работы по интеграции Taurus в систему вооружения истребителей Eurofighter EF2000 до сих пор не завершены, в результате чего ракета применяется с ударных самолетов Tornado IDS, которые будут выведены из эксплуатации примерно в 2030 году и заменены стелс-истребителями F-35A.

Дальность полета Taurus превышает 300 миль (480 километров). Ракета может лететь на сверхмалой высоте, что затрудняет ее обнаружение средствами противовоздушной обороны, и имеет 480-килограммовую боевую часть, способную взрываться на любом заранее заданном участке траектории движения.

Издание не исключает, что, если Германия одобрит отправку Taurus Украине, ее примеру может последовать Испания, которая также располагает этими ракетами. Согласно The Drive, ракеты Taurus могут быть легко интегрированы в состав вооружения истребителей F-16, которые рассчитывает получить Киев.

В мае эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) и полковник в отставке Родерих Кизеветтер заявил, что Германия может передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.