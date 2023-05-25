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10:34, 25 мая 2023Наука и техника

В США оценили возможности немецкой ракеты Taurus для Украины

The Drive: немецкая крылатая ракета Taurus позволит Украине наносить удары в глубокий тыл

Фото: SeongJoon Cho / Bloomberg / Getty Images

Крылатая ракета Taurus, которую Германия может передать Украине, позволит Киеву наносить удары в глубокий тыл российской армии. Такую оценку ее возможностей приводит американское издание The Drive.

В публикации утверждается, что Берлин располагает большими складскими запасами Taurus. В частности, из 600 таких ракет, которые имеет Германия, четверть готова к применению прямо сейчас. Десять лет назад стоимость одной ракеты Taurus составляла примерно 1 миллион долларов.

Издание пишет, что работы по интеграции Taurus в систему вооружения истребителей Eurofighter EF2000 до сих пор не завершены, в результате чего ракета применяется с ударных самолетов Tornado IDS, которые будут выведены из эксплуатации примерно в 2030 году и заменены стелс-истребителями F-35A.

Дальность полета Taurus превышает 300 миль (480 километров). Ракета может лететь на сверхмалой высоте, что затрудняет ее обнаружение средствами противовоздушной обороны, и имеет 480-килограммовую боевую часть, способную взрываться на любом заранее заданном участке траектории движения.

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Издание не исключает, что, если Германия одобрит отправку Taurus Украине, ее примеру может последовать Испания, которая также располагает этими ракетами. Согласно The Drive, ракеты Taurus могут быть легко интегрированы в состав вооружения истребителей F-16, которые рассчитывает получить Киев.

В мае эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) и полковник в отставке Родерих Кизеветтер заявил, что Германия может передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

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Иван Потапов
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