Глава МИД Германии Бербок заявила, что Киев должен получить больше оружия

На совместной пресс-конференции с британским коллегой Дэвидом Кэмероном глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что те, кто хочет мира на Украине, должны мобилизовать все средства для того, чтобы она могла защищаться, пишет ТАСС.

Страны Запада должны предоставить Киеву больше средств противовоздушной обороны (ПВО), боеприпасы и оружие, отметила Бербок.

«Тот, кто хочет достижения мира , должен для Украины мобилизовать все средства», — заявила она.

Ранее главе МИД Германии напомнили о деде-нацисте после нападок на Россию. Бывший глава Агентства безопасности и информации Сербии и лидер «Движения социалистов» Александр Вулин напомнил, что дед-нацист Бербок защищал Европу от Советов, поэтому неудивительно, что его внучка защищает Европу от сербов и русских, даже когда на нее не нападают.