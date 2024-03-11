Глава МИД Германии обвинила Россию в попытках опорочить ее

Бербок: Россия распространяет фейковые новости и порочит меня как женщину

Распространение Россией ложной информации является частью гибридной войны. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью ARD.

По словам германского министра, уже давно распространяются фейковые новости, нацеленные на нее конкретно как на женщину. Она отметила, что попытки опорочить ее честь являются частью российской стратегии «гибридной войны».

«Российские боты утверждают, что я проститутка. Не следует недооценивать подрыв и проникновение [России] в процессы и коммуникации», — обвинила Москву глава внешнеполитического ведомства.

Ранее Бербок высказалась в поддержку идеи министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о передаче Украине ракет Storm Shadow и на покупку Taurus у ФРГ. Она уточнила, что «круговые обмены» вооружением уже проходили ранее.