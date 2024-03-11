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11:43, 11 марта 2024Бывший СССР

Грузия обвинила ЕС в подрыве ценностей правового государства

Правительство Грузии раскритиковало Германию и ЕС из-за визита Адеишвили

Фото: Toby Melville / Reuters

Правительство Грузии раскритиковало Германию и Европейский союз (ЕС) из-за визита экс-министра юстиции Грузии Зураба Адеишвили в немецкий парламент в составе украинской делегации. Власти республики в заявлении, опубликованном пресс-службой правительства, обвинили Берлин и Брюссель в подрыве ценностей правового государства.

«Зураб Адеишвили был одним из создателей репрессивного режима, который на протяжении многих лет попирал принципы демократии. (...) Прием Зураба Адеишвили в Евросоюзе и ФРГ подрывает представление о приверженности европейской бюрократии идее правового государства», — говорится в пресс-релизе.

Правительство выразило озабоченность состоявшимся визитом и отметило возможность усиления в республике антиевропейских настроений из-за подобной политики.

Адеишвили с 2015 года занимает на Украине пост советника Генерального прокурора. В Грузии против него возбуждено несколько уголовных дел из-за работы в правительстве экс-президента республики Михаила Саакашвили.

Из-за визита экс-министра юстиции в Германию 11 марта кабинет министров Грузии также раскритиковал Украину. Согласно позиции правительства республики, Киев проводит в отношении грузинского народа недружественную политику.

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      Глеб Палехов
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