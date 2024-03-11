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10:07, 11 марта 2024Бывший СССР

В Грузии обвинили Украину в недружественных действиях

В правительстве Грузии заявили о недружественных действиях Киева

Фото: Sputnik / РИА Новости

В Тбилиси выразили озабоченность недружественными действиями Киева против грузинского народа. Соответствующее заявление опубликовало правительство Грузии на официальном сайте.

В кабинете министров республики отметили, что Грузия была солидарна с Украиной на протяжении двух лет. Однако после визита экс-министра юстиции времен президентства Саакашвили Зураба Адеишвили в составе украинской делегации в Брюссель и Берлин в правительстве сообщили, что «вынуждены четко выразить свою позицию».

Так, причинами «глубокой тревоги» Тбилиси стали отзыв из Грузии посла Украины в марте 2022 года и выдворение посла Грузии Киевом в июле 2023 года. Вместе с тем правительство республики обвинило власти Украины в назначении на высокопоставленные должности Зураба Адеишвили и Георгия Лорткипанидзе (экс-заместитель главы министерства внутренних дел республики — прим. «Ленты.ру»), в отношении которых на родине возбуждены уголовные дела. Первый из них занимает пост советника генерального прокурора Украины, второй — замглавы службы контрразведки Украины.

«Правительству Грузии непонятно, почему украинское правительство принимает такие решения, которые направлены на искусственное отделение двух дружественных стран и народов друг от друга», — добавили в кабмине Грузии.

Ранее глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили раскритиковал Мюнхенскую конференцию по безопасности. Он заявил, что зачитанные в ее ходе доклады ангажированы.

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      Екатерина Грищенко
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