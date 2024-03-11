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13:32, 11 марта 2024Бывший СССР

Грузия потребовала от Украины выдать соратников Саакашвили

Грузия потребовала от Украины выдать двух соратников экс-президента Саакашвили
Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили. Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Грузия потребовала от Киева выдать двух соратников экс-президента республики Михаила Саакашвили. Об этом говорится в сообщении грузинского правительства.

Речь идет о советнике генпрокурора Украины Зурабе Адеишвили и заместителе главы Службы контрразведки Георгии Лорткипанидзе. «После визита Зураба Адеишвили в составе украинской делегации в Брюссель и Берлин мы считаем необходимым предельно четко выразить нашу позицию. (…) Высокие посты в украинских органах власти по-прежнему занимают лица, находящиеся в розыске или осужденные по различным обвинениям в Грузии», — сказано в заявлении.

Уточняется, что в Грузии Адеишвили признали виновным в незаконном обращении взыскания на винный завод, а Лорткипанидзе обвиняется в насилии и содействии Саакашвили в незаконном пересечении границы. Прокуратура Грузии неоднократно обращалась к Украине с просьбой об экстрадиции. Однако украинские власти не выдали их, добавили в правительстве.

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      Кристина Есикова
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