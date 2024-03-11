МИД Грузии выразил протест послам ЕС и Германии

Глава МИД Грузии выразил протест послам ЕС и ФРГ из-за визита Адеишвили в Берлин

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили встретился с послами Европейского союза (ЕС) и ФРГ Павлом Герчинским и Петером Фишером и выразил протест из-за визита в Берлин экс-министра юстиции республики Зураба Адеишвили в составе украинской делегации. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

«Мы выразили обеспокоенность по поводу конкретных встреч. Наша позиция здесь однозначна: согласно законодательству Грузии, осужденные, подозреваемые и обвиняемые в особо тяжких преступлениях не должны участвовать в подобных общественных мероприятиях в дружественных странах. Для нас это неприемлемо», — передаются в публикации слова главы МИД.

Зураб Адеишвили с 2015 года занимает на Украине пост советника Генерального прокурора. В Грузии против него возбуждено несколько уголовных дел из-за работы в правительстве экс-президента республики Михаила Саакашвили.

Ранее из-за выступления Адеишвили в Берлине власти республики также раскритиковали Украину. В правительственном пресс-релизе Киев обвиняется в проведении недружественной политики в отношении Грузии и ее народа.