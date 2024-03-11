Губернатор Херсонской области рассказал о находящихся в Крынках бойцах ВСУ

Сальдо: в Крынках могут находиться 20-30 украинских бойцов

В селе Крынки Херсонской области могут находиться разрозненные группы солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) общей численностью до 30 человек, об этом рассказал губернатор области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Армейская, штурмовая и оперативно-тактическая авиация наносили ракетно-бомбовые удары по позициям врага как на правобережье, так и на части территории села Крынки. На части территории населенного пункта могут находиться разрозненные группы противника общей численностью 20-30 боевиков», — сообщил губернатор, рассказав также, что военнослужащими России подорван и сел на мель буксир, выведенный противником в русло Днепра из реки Кошевой.

Ранее Сальдо рассказал, что ВСУ обстреляли простаивающий морской порт в Скадовске Херсонской области. Он уточнил, что сильно повреждено пустующее административное здание. Пострадавших в результате инцидента нет.