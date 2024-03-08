ВСУ обстреляли морской порт в Скадовске Херсонской области

Губернатор Херсонской области Сальдо: ВСУ обстреляли в Скадовске морской порт

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли 8 марта простаивающий морской порт в Скадовске, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram.

Он уточнил, что сильно повреждено пустующее административное здание. Пострадавших в результате инцидента нет. Городские службы занимаются ликвидаций последствий происшествия.

Ранее Сальдо рассказал об успехах Российской армии на херсонском направлении. По информации политика, солдаты Вооруженных сил России в ходе боев на левом берегу Днепра 5 марта уничтожили несколько групп украинских военнослужащих.