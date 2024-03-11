Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:18, 11 марта 2024Интернет и СМИ

Известная российская модель высказалась об отношениях с Павлом Дуровым

Модель Шишкова рассказала, что не состояла в романтических отношениях с Дуровым

Кадр: Надежда Стрелец / YouTube

Известная российская модель Алена Шишкова рассказала, что вопреки слухам никогда не состояла в романтических отношениях с предпринимателем, основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым. Подробности она раскрыла в интервью журналистке Надежде Стрелец, доступном на YouTube.

«У нас не было никогда отношений, мы просто путешествовали вместе, общались, нам было интересно вместе, он такой же закрытый человек, как и я», — высказалась Шишкова об общении с Дуровым. По словам модели, в ходе совместного времяпрепровождения с ней предприниматель «обычно сидел в ноутбуке и работал».

Шишкова рассказала, что сейчас она также поддерживает общение с Дуровым, и назвала его очень хорошим человеком. «У него очень тесный круг друзей, на него всегда можно положиться, рассчитывать, я таких вот прям честных людей мало встречала — он всегда говорит так, как есть, никогда не обманывает», — описала предпринимателя модель и добавила, что он также умеет хранить секреты.

Ранее об общении с Дуровым рассказал рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Артист заявил, что бизнесмен ведет отшельническую жизнь, а также назвал его «тотальным зожником».

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае. Сколько будет нерабочих дней?

      «Каролина» подарила Кузнецову вантуз

      Ляйсан Утяшева снялась в откровенном наряде

      Грузия обвинила ЕС в подрыве ценностей правового государства

      Названы последствия победы Трампа на выборах для Украины

      Объяснена загадка неостывающих белых карликов

      В США заявили о репутационном ударе из-за уничтожения Россией танков Abrams

      Провисевшую 30 лет в столовой картину продали за 11 миллионов рублей

      Работу портов в европейской стране парализовало из-за забастовки

      Названы неочевидные причины появления неприятного покалывания в пальцах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше