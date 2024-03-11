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18:17, 11 марта 2024Интернет и СМИ

Известного российского историка оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Суд Москвы оштрафовал историка Эйдельман за нарушение закона об иноагентах

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал известного российского историка и блогера Тамару Эйдельман (внесена Минюстом в реестр иноагентов) за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом сообщается на странице столичных судов в Telegram.

Эйдельман обвинили в нарушении части 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях. Блогер размещала материалы в интернете без специальной предупреждающей маркировки иностранного агента.

Историка оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Ранее за аналогичное правонарушение штраф получила журналистка Евгения Альбац (признана Минюстом России СМИ-иноагентом). Суд взыскал с нее 40 тысяч рублей.

Минюст внес Эйдельман в реестр иностранных агентов с сентябре 2022 года. Помимо нее этот статус получили журналисты Юлия Латынина (внесена Минюстом в реестр иноагентов) и Майкл Наки (внесена Минюстом в реестр иноагентов).

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