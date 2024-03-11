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14:51, 11 марта 2024Экономика

Калининградский производитель телевизоров решил перенести производство

«Ъ»: производитель электроники «Телебалт Т» перенесет производство в Ленобласть

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Калининградский производитель электроники «Телебалт Т» решил перенести производство в Ленинградскую область. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает «Коммерсантъ».

Раньше в Калининградской области запускали контрактные производства из-за удобной логистики и налоговых льгот. Однако после начала конфликта на Украине и закрытия сухопутных границ и воздушного пространства единственным вариантом поставки продукции остался морской путь, и экспорт в Европу пришлось прекратить. Из-за сложностей с логистикой и удорожания себестоимости предприятие не ведет сборку телевизоров уже почти два года.

Компания «Телебалт Т» была зарегистрирована в Калининграде в 2006 году и выпускала телевизоры Hyundai, BBK и Toshiba.

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      Вячеслав Агапов
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