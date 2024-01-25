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18:56, 25 января 2024Экономика

Путин признал вред западных санкций для российского региона

Путин поручил добиться роста экономики Калининградской области в новых условиях

Фото: Григорий Сысоев / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Калининградская область, самый западный регион России, испытывает трудности из-за противоправных действий некоторых стран, которые нарушают логистические цепочки и пытаются организовать транспортную блокаду. Об этом на совещании по развитию области заявил президент страны Владимир Путин, передает РИА Новости.

Он поручил чиновникам добиться роста экономики региона даже в условиях того вреда, что приносят санкции. Глава государства признал, что, пусть в целом по России промышленное производство показало рост на 14,6 процента, в Калининграде оно упало на 7,7 процента за 11 месяцев прошлого года, поэтому необходимы дополнительные меры.

В рамках совещания президент предложил детально рассказать, какая именно поддержка бизнеса предусмотрена, и обсудить вопросы транспортной доступности, то есть доставки грузов и их вывоз на международные рынки.

Также во время визита в Калининград Путин пообещал повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и выделить дополнительные средства на повышение президентских и правительственных стипендий студентам. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко уточнил, что из бюджета на эти цели выделят 2,3 миллиарда рублей.

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