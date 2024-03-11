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09:18, 11 марта 2024Ценности

Кэти Перри появилась на ковровой дорожке с голыми ягодицами

Фото: Amy Sussman / Getty Images)

Американская певица и актриса Кэти Перри появилась на премии Billboard Women in Music в откровенном образе. Соответствующие снимки опубликованы на портале People.

39-летняя знаменитость пришла на ковровую дорожку в красном костюме на шнуровке, состоявшем из корсета и юбки длины макси на шнуровке, которая демонстрировала ее голые ягодицы. Наряд также дополняла деталь, имитирующая торчащие из-под юбки стринги. При этом волосы исполнительница собрала в высокий хвост.

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Известно, что за макияж Перри отвечал ее визажист Хьюго Вилласенор.

В декабре 2023 года Кэти Перри снялась в откровенном корсете для рекламы духов. Также визажисты сделали звезде макияж в стиле smoky eyes.

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      Карина Черных
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