Конгресс принял бюджет НАСА

Конгресс США принял законопроект о бюджете НАСА на 2024 год

Конгресс США принял законопроект о бюджете НАСА на 2024 финансовый год. Об этом сообщает издание SpaceNews.

В 2024 финансовом году НАСА получит 24,875 миллиарда долларов, что на 8,5 процента ниже первоначально запрашиваемых средств и на 2 процента меньше (без учета инфляции) выделенного американскому космическому агентству в 2023 финансовом году. Одной из программ, чье финансирование было сокращено (по сравнению с запрашиваемым), стала миссия по возвращению образцов почвы и горных пород с поверхности Марса — Mars Sample Return (MSR).

В июле прошлого года ArsTechnica сообщило, что Сенат США урезал бюджет MSR, которая должна стать самой важной научной миссией НАСА в 2020-х годах. Как писало издание, на MSR уже было выделено 1,74 миллиарда долларов, тогда как общие затраты на программу, согласно требованию парламентариев, не должны превысить 5,3 миллиарда. В НАСА же допускают, что MSR обойдется в 9 миллиардов долларов.