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05:35, 11 марта 2024Мир

В Канаде упрекнули США из-за помощи Украины

Канадский министр Блэр упрекнул США за задержку с поставкой ЗРК NASAMS Украине

Фото: Unsplash

Министр обороны Канады Билл Блэр выступил с критикой в адрес США за задержку с поставкой Украине оплаченного Оттавой зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS. Об этом пишет издание Edmonton Journal.

По мнению Блэра, Вашингтону следует обеспечить финансирование, чтобы завершить контракты с норвежским производителем Kongsberg Defence and Aerospace. Он подчеркнул, что без договоренности с США на покупку NASAMS ушли бы годы в рамках стандартной процедуры закупок.

«Мы пытались ускорить. К сожалению, американцы столкнулись с некоторыми проблемами с собственным финансированием сделки», — заключил Блэр.

Ранее Канада одобрила передачу Украине списанных авиационных ракет. Уточняется, что речь идет о 80 тысячах ракет.

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      Марина Совина
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