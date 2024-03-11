В Канаде упрекнули США из-за помощи Украины

Канадский министр Блэр упрекнул США за задержку с поставкой ЗРК NASAMS Украине

Министр обороны Канады Билл Блэр выступил с критикой в адрес США за задержку с поставкой Украине оплаченного Оттавой зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS. Об этом пишет издание Edmonton Journal.

По мнению Блэра, Вашингтону следует обеспечить финансирование, чтобы завершить контракты с норвежским производителем Kongsberg Defence and Aerospace. Он подчеркнул, что без договоренности с США на покупку NASAMS ушли бы годы в рамках стандартной процедуры закупок.

«Мы пытались ускорить. К сожалению, американцы столкнулись с некоторыми проблемами с собственным финансированием сделки», — заключил Блэр.

Ранее Канада одобрила передачу Украине списанных авиационных ракет. Уточняется, что речь идет о 80 тысячах ракет.