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06:17, 10 марта 2024Мир

Канада одобрила передачу Украине списанных авиационных ракет

Канада одобрила передачу Украине около 80 тысяч списанных авиационных ракет

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Канада одобрила передачу Вооруженным силам Украины (ВСУ) подлежащих утилизации авиационных ракет. Об этом заявил бывший замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, передает РИА Новости.

Отмечается, что речь идет ракетах класса «воздух-земля», которые можно переделать для запуска с земли. При этом Тука не уточнил их название.

«Их количество вообще в Канаде сейчас насчитывает более восьмидесяти тысяч», — рассказал политик.

Ранее сообщалось, что Великобритания готова помочь Германии решить проблему поставки ракет Taurus Украине. Кроме того, Лондон рассматривает вариант с покупкой немецких ракет и передачей британских ракет Storm Shadow украинской стороне.

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      Юлия Мискевич
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