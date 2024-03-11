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19:37, 11 марта 2024Мир

Макрон отложил визит в Киев из-за разногласий с союзниками

Politico: Макрон отложил визит в Киев из-за разногласий с союзниками
Эмманюэль Макрон (слева)

Эмманюэль Макрон (слева) . Фото: Eva Korinkova / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон отложил визит в Киев из-за разногласий с союзниками в связи с его воинственной риторикой в отношении России. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

«В последние недели Макрон усилил антироссийскую риторику, вызывая раздражение у союзников, особенно в Германии. На прошлой неделе Макрон заметил, что Европе не следует быть "трусливой" перед лицом агрессии России против Украины, после того как в феврале он объявил, что западные сухопутные войска в Украине не могут быть "исключены"», — отмечается в материале издания.

Также газета приводит слова дипломатического источника, заявившего, что Макрон сейчас ведет консультации с союзниками по Европейского союзу (ЕС). Французский лидер хочет добиться консолидации позиций, чтобы с «ощутимыми результатами» посетить Украину. Предполагается, что речь идет о поддержке чешской инициативы по закупке вооружений за пределами ЕС.

Ранее стало известно о планах ЕС направить через двусторонние соглашения деньги Чехии на закупку боеприпасов для Вооруженных сил Украины. Инициативу Праги по закупке 500 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч снарядов калибра 122 миллиметра у стран, не входящих в сообщество, поддержала Франция.

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      Максим Габриелян
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