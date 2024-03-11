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16:06, 11 марта 2024Мир

Маск назвал Байдена мрачной марионеткой

Маск назвал Байдена мрачной марионеткой СМИ и активистов
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск назвал президента США Джо Байдена «мрачной марионеткой» средств массовой информации и активистов. Об этом бизнесмен сообщил в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

«Байден — всего лишь мрачная марионетка. Он говорил не по делу, ему было приказано преклонить колено в бесчестье», — заявил он. Таким образом бизнесмен прокомментировал пост в социальной сети, где американского лидера обвинили в том, что им «управляют СМИ и революционный класс активистов».

Ранее Маск заявил, что санкционная политика США сделала Россию только сильнее и ее экономика оказалась устойчивой к внешнему давлению. Он также согласился с мнением предпринимателя Дэвида Сакса, что многие заявления Байдена о России не сбылись и Москва находится в более уверенном положении, чем ожидали в США.

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      Максим Габриелян
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