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12:43, 11 марта 2024Мир

Маск заявил об укреплении России из-за политики США

Маск: действия США сделали Россию только сильнее
СюжетИлон Маск предложил признать Крым российским

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Санкционная политика США сделала Россию только сильнее, и ее экономика оказалась устойчивой к внешнему давлению. Таким образом американский предприниматель Илон Маск выразил согласие с мнением предпринимателя Дэвида Сакса в социальной сети X (бывший Твиттер).

«К сожалению, это правда», — ответил Маск на слова Сакса о том, что действия президента США Джо Байдена привели к краху Украины.

Кроме того, Сакс обратил внимание на целый ряд заявлений Байдена о России, которые не сбылись. В частности, американский лидер обещал истощить Москву и ослабить Российскую армию. Однако, как отметил предприниматель, армия России стала только сильнее, в то время как западные запасы вооружений находятся на грани истощения.

Ранее Маск заявил, что украинские позиции слабеют, и Киев должен был заключить мир еще год назад, когда была такая возможность.

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      Максим Габриелян
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