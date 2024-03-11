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21:53, 11 марта 2024Мир

Медведев оценил решение Макрона отложить визит в Киев

Медведев посочувствовал Франции из-за решения Макрона перенести визит в Киев

Фото: Sputnik / Yekaterina Shtukina / Pool / Reuters

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о трусости французского президента Эммануэля Макрона после его решения перенести визит на Украину. Своим мнением он поделился в соцсети X.

Политик выразил сочувствие Франции, назвав главу государства зоологическим трусом. «В любом случае рекомендую его офису взять с собой несколько пар трусов! Будет очень сильно пахнуть...» — написал Медведев.

Ранее стало известно, что Макрон отложил визит в Киев из-за разногласий с союзниками, которые возникли на фоне его воинственной риторики в отношении России. Отмечалось, что французский лидер хочет добиться консолидации позиций, чтобы с «ощутимыми результатами» посетить Украину.

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