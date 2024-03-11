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13:24, 11 марта 2024Ценности

Молния на платье Эммы Стоун лопнула на «Оскаре»

Фото: Mike Blake / Reuters

Американская актриса Эмма Стоун оконфузилась на ежегодной кинопремии «Оскар» из-за неисправности выбранного для церемонии предмета гардероба. Соответствующий момент из трансляции приводит издание El Pais на своем YouTube-канале.

Известно, что 35-летняя знаменитость победила в номинации «Лучшая женская роль», сыграв главную героиню в фильме «Бедные-несчастные». Стоун поднялась на сцену за статуэткой, придерживая свое белое платье люксового бренда Louis Vuitton.

Фото: Mike Blake / Reuters

«Мое платье порвано. Мне кажется, это случилось во время песни I'm Just Ken», — заявила звезда и продемонстрировала лопнувшую молнию на изделии, повернувшись к камере спиной.

Ранее американская певица Кейси Масгрейвс отреагировала на конфуз, который произошел с ней в прямом эфире шоу Saturday Night Live. 35-летняя популярная исполнительница опубликовала скриншот со съемок выпуска и рассказала, что забыла снять заколку с волос, которую стилисты использовали во время укладки.

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      Мария Винар
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