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20:06, 11 марта 2024Путешествия

Мужчина накачал туристку наркотиками в караоке-баре и изнасиловал

Фото: Yang Ke / Xinhua / Globallookpress.com

Мужчина из Южной Кореи накачал соотечественницу наркотиками и изнасиловал на Филиппинах. Подробностями истории поделилось издание GMA Network.

Как пишет источник, туристку спасли после того, как ее отец обратился в южнокорейское посольство. Начальник отдела расследований полиции города Пасай Деннис Десалис рассказал, что злоумышленник встретился с путешественницей в караоке-баре.

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После обращения в посольство отца кореянки стражи правопорядка обнаружили ее в многоквартирном доме. Подозреваемого арестовали. На месте также нашли пакеты с метамфетамином и кокаином.

Ранее две американские туристки были изнасилованы тремя мужчинами на одном из курортов на Багамах.

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      Алина Черненко
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