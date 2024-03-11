Мужчина накачал туристку наркотиками в караоке-баре и изнасиловал

Мужчина из Южной Кореи накачал соотечественницу наркотиками и изнасиловал на Филиппинах. Подробностями истории поделилось издание GMA Network.

Как пишет источник, туристку спасли после того, как ее отец обратился в южнокорейское посольство. Начальник отдела расследований полиции города Пасай Деннис Десалис рассказал, что злоумышленник встретился с путешественницей в караоке-баре.

После обращения в посольство отца кореянки стражи правопорядка обнаружили ее в многоквартирном доме. Подозреваемого арестовали. На месте также нашли пакеты с метамфетамином и кокаином.

Ранее две американские туристки были изнасилованы тремя мужчинами на одном из курортов на Багамах.