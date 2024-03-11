Среда обитания
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17:53, 11 марта 2024Среда обитания

Нашествие гигантских крыс в Москве и Подмосковье объяснили

Биолог Глазков связал нашествие гигантских крыс в Москве и Подмосковье с холодом

Жители Москвы и Подмосковья в последние дни стали замечать возле своих домов стаи гигантских крыс. Причины их нашествия объяснил биолог Павел Глазков в разговоре с NEWS.ru.

Грызунов крупных размеров видели жители столичного района Кунцево, а также подмосковных Химок. На видео, снятое жителем Московской области, попали несколько десятков крыс.

По словам Глазкова, наблюдаемые в столичном регионе грызуны являются представителями конкретного вида, который попал в Россию из Китая. «У нас сначала жили черные крысы, которые попали в страну через торговый флот, корабли. Их родиной считается Индия. После их выдавили более крупные по размерам серые крысы или "пасюки", которые попали к нам из Китая», — поделился информацией эксперт. Биолог связал их появление на поверхности с холодом и доступом к пищевых отходам. Он отметил, что серые крысы отлично умеют приспосабливаться к факторам среды и полностью вытравить их невозможно. «Отрава и ловушки против них эффективны, но этого недостаточно. Нужно ограничить доступ к пищевым отходам, то есть отсечь кормовую базу, чтобы полностью избавиться от грызунов», — заключил Глазков.

Ранее жители Ноябрьска пожаловались на то, что их дома атаковали муравьи.

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      Полина Кислицына
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