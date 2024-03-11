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18:42, 11 марта 2024Мир

Нетаньяху рассказал о совпадении целей США и Израиля в секторе Газа

Нетаньяху: США и Израиль согласны в основных целях операции в секторе Газа
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна согласна с Соединенными Штатами в вопросе основных целей проведения операции в секторе Газа, однако пути их достижения стороны видят по-разному. Об этом он сообщил в интервью американскому телеканалу Fox News.

«У нас [с США] есть согласие по основным целям [операции Израиля в секторе Газа], однако у нас есть разногласия относительно путей их достижения. В конечном счете Израиль должен принимать решения», — отметил израильский премьер.

Нетаньяху также рассказал, что Израиль не планирует «сбавлять обороты», так как, по его мнению, страна близка к победе. По его словам, безопасность Израиля зависит от уничтожения «армии террористов».

Комментируя противостояние Израиля с ХАМАС, Нетаньяху подчеркнул, что считает эту ситуацию «борьбой цивилизации с варварством».

Ранее Нетаньяху подтвердил проведение наземной операции Израиля в городе Рафах в секторе Газа. Израильский политик заверил, что прекращения огня в период Рамадана не будет, если представители ХАМАС не отпустят находящихся в плену израильских заложников.

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      Лина Пивоварова
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