Нетаньяху подтвердил проведение наземной операции в Рафахе

Politico: Нетаньяху подтвердил проведение наземной операции Израиля в Рафахе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил планы Израиля провести наземную операцию в городе Рафах в секторе Газа. Его слова приводит издание Politico.

«Мы пойдем туда. Мы не отступим», — подчеркнул он.

При этом Нетаньяху отметил, что прекращения огня в период Рамадана не будет, если не отпустят израильских заложников, остающихся в плену ХАМАС. По мнению премьера Израиля, прорыв в переговорах отсутствует. Политик добавил, что ряд арабских лидеров молчаливо одобряют продолжение операции против ХАМАС.

Ранее Нетаньяху раскрыл сроки завершения операции в секторе Газа. «Боевые действия займут не более двух месяцев. Может быть, шесть недель, может быть, четыре», — допустил он.