Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:40, 11 марта 2024Мир

Нетаньяху заявил о скорой абсолютной победе Израиля

Нетаньяху: Израиль находится на пути к абсолютной победе в Газе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Израиль находится на пути к абсолютной победе в конфликте с радикальной исламистской группировкой ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает The Times of Israel.

«Мы находимся на пути к полной победе. На пути к этой победе мы уже уничтожили четвертого человека в ХАМАС. Три, два и один уже в пути. (...) Мы доберемся до всех», — рассказал политик.

Ранее Нетаньяху исключил возможность существования палестинского государства и подчеркнул, что его мнение поддерживает большинство жителей Израиля. Он заявил, что Тель-Авив должен получить контроль над всеми палестинскими землями, которые находятся к западу от берега реки Иордан.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      В России получили доступ к переписке элиты ВСУ. Военные обсуждают свержение Зеленского и армейского командования

      Сбежавшие преступники изнасиловали туристку и сбросили ее вместе с мужем в море

      В Госдуме назвали фейком «приказ» о мобилизации 300 тысяч человек после выборов

      Раскрыта личность арестованного в России за шпионаж гражданина Кореи

      Нетаньяху заявил о скорой абсолютной победе Израиля

      Украина заняла первое место среди депрессивных стран

      В потерявшей Abrams бригаде ВСУ четвертый раз сменили командира

      Влияние возможных поставок Taurus Киеву оценили

      Известная российская телеведущая стала бездомной в Монако

      Россияне потребовали провести проверку из-за картонного Путина в здании

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше