Нетаньяху заявил о скорой абсолютной победе Израиля

Нетаньяху: Израиль находится на пути к абсолютной победе в Газе

Израиль находится на пути к абсолютной победе в конфликте с радикальной исламистской группировкой ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает The Times of Israel.

«Мы находимся на пути к полной победе. На пути к этой победе мы уже уничтожили четвертого человека в ХАМАС. Три, два и один уже в пути. (...) Мы доберемся до всех», — рассказал политик.

Ранее Нетаньяху исключил возможность существования палестинского государства и подчеркнул, что его мнение поддерживает большинство жителей Израиля. Он заявил, что Тель-Авив должен получить контроль над всеми палестинскими землями, которые находятся к западу от берега реки Иордан.