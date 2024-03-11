Издевательства над российской пенсионеркой в парикмахерской попали под следствие

СК возбудил дело после издевательств над пенсионеркой в пермской парикмахерской

Следователи возбудили уголовное дело после издевательств над пенсионеркой в парикмахерской в Пермском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

Расследование было начато по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина после распространения в интернете видео, на котором парикмахер кричит на пожилую женщину, подметающую помещение.

Пенсионерка постриглась, но оказалось, что она забыла деньги дома, сообщает «КП». Тогда парикмахер заставила ее подметать волосы в зале и покрикивала, чтобы она шевелилась. Ситуация попала на видеокамеру. Ролик попал в сеть и набрал 80 тысяч просмотров, после чего семье парикмахера стали поступать угрозы.

5 марта сообщалось, что Бастрыкин обратился к генпрокурору Игорю Краснову с доводами о необходимости проверить законность приговора Рустаму Байжуменову, который во время драки сломал гортань бойцу специальной военной операции (СВО) Максиму Никитину.