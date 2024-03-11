Платье Ким Кардашьян сравнили с салфеткой

Американская телезвезда Ким Кардашьян пришла на афтепати премии «Оскар» в платье люксового бренда Balenciaga и стала объектом насмешек в сети. Соответствующие комментарии появились на Daily Mail.

43-летняя предпринимательница посетила вечеринку Vanity Fair в атласном белом платье длины макси, которое было оформлено асимметричным декольте. При этом волосы знаменитости были распущены, а на ее лице присутствовал макияж в нюдовых оттенках. Вместе с Кардашьян на мероприятии также заметили ее мать Крис Дженнер и сестер Кендалл и Кайли.

Читатели издания не оценили дизайн наряда и в комментариях сравнили бизнесвумен с салфеткой. «Выглядит, как салфетка для сервировки стола», «Ужасный образ», «Почему она такая безвкусная?», «Что они забыли на "Оскаре"?», «Выведите их с ковровой дорожки», — писали многочисленные пользователи сети.

Ранее стало известно, что режиссер Кристофер Нолан выиграл «Оскар» за фильм «Оппенгеймер».