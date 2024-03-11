Порнозвезда рассказала о влиянии карьеры на отношения

Американская порноактриса Вайолет Майерс рассказала, что однажды из-за карьеры у нее разрушились отношения с бойфрендом. Влияние работы на личную жизнь она раскрыла в подкасте That's OFfensive, запись доступна на YouTube.

По словам Майерс, ситуация с возлюбленным произошла в начале ее карьеры. «Он сказал: "Ты мне очень нравишься, но меня беспокоит, что ты снимаешься в порно. Я ответила, что понимаю его и не буду с ним спорить"», — вспомнила актриса.

Порнозвезда добавила, что в итоге бойфренд расстался с ней, чем ранил ее чувства. «Но я знала, на что подписываюсь [, работая в порноиндустрии]», — указала Майерс. Гостья подкаста также заявила, что хотя некоторых людей ее карьера отторгала, сейчас окружающие, как правило, относятся к ее работе спокойно.

Ранее Майерс рассказала об отношении к просмотру своих роликов. Порноактриса призналась, что ей неловко видеть свои откровенные кадры, однако, просматривая их, она обращает внимание на моменты, которые ей следует исправить.